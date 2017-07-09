خليل: نشهد انقلاباً لصالح مشروعنا في سوريا

قال وزير المالية علي حسن خليل في كلمة له خلال الإحتفال الذي أقامه الحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى انطون سعاد،ة “لم نستطع أن نسجل في كل حياة سعادة إلا النقاط المضيئة التي ألهمت هذه الحزب ومازلت تلهمه طريق المقاومة الخالصة للدفاع عن الأمة ونسجل له أن استقرأ من وعيه احترام الأديان المختلفة وعدم التصادم معها وهذا ما برز من خلال مؤلفاته”.

وأكد خليل أن “الحزب السوري القومي الاجتماعي هو شريك في المقاومة ضد إسرائيل ومشاريع الفتن والتقسيم التي تعرض لها لبنان فقد دفعنا سويا الاثمان لصد الهجمات عن بلدنا وراية الحزب قد رُسمت لهذه الأيام فعندما انتشر الإرهاب دارت دماء السوريين القوميين مع إخوانهم المناضيلين في زوبعة ثورية جديدة لتستعيد الأرض ناسها”، لافتاً إلى أننا “نشهد في هذه المرحلة انقلاب الأمور لصالح المشروع الذي دافعنا عنه في سوريا”.

من جهة إخرى قال خليل “عملنا سويا مع الحزب القومي على تطوير نظامنا السياسي وعملنا للوصول إلى النسبية ولكن للأسف ما حققنا هو خطوة على الطريق وهي لا تعكس قناعتنا لكنها وضعتنا على السكة”.

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