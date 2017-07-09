رعد: على الحكومة الكف عن بعض “الدلع”

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمة له في ذكرى انطون سعادة أنه “بالأمس احتشد أعداء أمتنا في جبهة واحدة انتظمت فيها أدوار أميركية وإسرائيلية وإقليمية تابعة ليسحقوا المقاومة في تموز 2006 لكن آمالهم خابت وتعب الإسرائيلي من مقاومتنا وأسودت وجوه راهنت على ولادة شرق أميركي جديد”، مشيرا إلى أنه “وبعد الفشل اضطرت إسرائيل للركون بعض الوقت لترمم خسائرها لكن أسيادها شغلوا أدواتهم التكفيرية من النصرة وداعش وغيرها ليستبيحوا دولنا ومجتمعاتنا وجميع الذين احتشدوا لقتالنا في تموز 2006 فاستجمعوا صفوفهم لاستهداف سوريا”، مضيفا: “شاهدتموهم كيف تصرفوا في الجامعة الاميركية ومجلس الامن وكيف مولوا كل البشر ممن تشبعوا بالفكر الارهابي”.

وأكد أنه “بعد 7 سنوات من الصمود لمقاومتهم وبفعل بطولات الجيش السوري هزم الجميع وسقطت الاوهام وها هي اللعبة تكاد تنتهي لمصلحة محور المقاومة في كل من لبنان وسوريا والعراق”، مشددا على أن “لبنان سينال حظه الوافر جراء ذلك”، متسائلا “اين هو مجلس طواطئهم الخليجي واين الجامعة العربية، وماذا يستطيع الاميركي ان يقرر في مجلس الامن مع وجود سوريا ودول الصديقة لاميركا، وماذا يحصل اليوم بين قطر والامارات والسعودية، واي افق ينتظر مصير العدوان السعودي الاميركي على اليمن لقد تغيير المشهد كله بفضل سوريا وشعبها”.

وأشار إلى أن “لبنان معني بملقاة هذا التغيير وعليه ان يحزم امره وعلى الحكومة ان تكف عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الاستراتيجية”، مشددا على ان “بؤرا لا تزال في جرودنا وان الفساد في لبنان ليس قدرا لا يمكن مواجهته ومكافحته”، مشددا على أن “مهزلة الكهرباء ينبغي ان تنتهي وطنيا والسلسلة يجب ان تقر والموازنة يجب انجازها وملف النازحين ينبغي مقاربته بحزم وليس من المقبول ان ينتظر البعض ازنا من المأزومين للمباشرة بمعالجة ملف النزوح”، مؤكدا أن “ليس هناك أمنا واقل كلفة من التفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول الموضوع”.

ولفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في كلمة له في ذكرى انطون سعادة الى أنه “بالامس احتشد اعداء امتنا في جبهة واحدة انتظمت فيها ادوار اميركية واسرائيلية واقليمية تابعة ليسحقوا المقاومة في تموز 2006 لكن آمالهم خابت وتعب الاسرائيلي من مقاومتنا واسودت وجوه راهنت على ولادة شرق اميركي جديد”، مشيرا الى أنه “وبعد الفشل اضطرت اسرائيل للركون بعض الوقت لترمم خسائرها لكن اسيادها شغلوا ادواتهم التكفيرية من النصرة وداعش وغيرها ليستبيحوا دولنا ومجتمعاتنا وجميع الذين احتشدوا لقتالنا في تموز 2006 فاستجمعوا صفوفهم لاستهداف سوريا”، مضيفا: “شاهدتموهم كيف تصرفوا في الجامعة الاميركية ومجلس الامن وكيف مولوا كل البشر ممن تشبعوا بالفكر الارهابي”.

وشدد على أنه “بعد 7 سنوات من الصمود لمقاومتهم وبفعل بطولات الجيش السوري هزم الجميع وسقطت الاوهام وها هي اللعبة تكاد تنتهي لمصلحة محور المقاومة في كل من لبنان وسوريا والعراق”، مشددا على أن “لبنان سينال حظه الوافر جراء ذلك”، متسائلا “اين هو مجلس طواطئهم الخليجي واين الجامعة العربية، وماذا يستطيع الاميركي ان يقرر في مجلس الامن مع وجود سوريا ودول الصديقة لاميركا، وماذا يحصل اليوم بين قطر والامارات والسعودية، واي افق ينتظر مصير العدوان السعودي الاميركي على اليمن لقد تغيير المشهد كله بفضل سوريا وشعبها”.

أشار إلى أن “لبنان معني بملقاة هذا التغيير وعليه ان يحزم امره وعلى الحكومة ان تكف عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الاستراتيجية”، مشددا على ان “بؤرا لا تزال في جرودنا وان الفساد في لبنان ليس قدرا لا يمكن مواجهته ومكافحته”، مشددا على أن “مهزلة الكهرباء ينبغي ان تنتهي وطنيا والسلسلة يجب ان تقر والموازنة يجب انجازها وملف النازحين ينبغي مقاربته بحزم وليس من المقبول ان ينتظر البعض ازنا من المأزومين للمباشرة بمعالجة ملف النزوح”، مؤكدا أن “ليس هناك أمنا واقل كلفة من التفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول الموضوع”.

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