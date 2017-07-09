الجيش السوري يحصل على “دبابة طائرة”

9 يوليو, 2017 - 1:35 مساءً المصدر: مواقع
الجيش السوري يحصل على “دبابة طائرة”

حصلت القوات الجوية السورية على مروحية ضاربة “مي – 24 ب” أو ما تسمى بالـ “الدبابة الطائرة”، حيث تمت مشاهدة المروحية في أجواء محافظة درعا، أثناء تنفيذ الجيش السوري ضربات على إرهابيين، وفقاً لموقع “فيستنيك موردوفيا”.

وكان الطيارون السوريون يستخدمون سابقاً مروحيات “مي — 25″، المزودة بمدفع رشاش عيار 12.7 مم. ونسخة قديمة من صواريخ مضادة للدبابات بمدى متوسط.

يتميّز هذا النوع من المروحيات بأنه يحمل مدفعا رشاشا من عيار 30 مم و 250 قذيفة و كذلك صواريخ مضادة للدبابات بمدى 6 كم ومدفع غني بالصواريخ غير الموجهة.

المصدر: مواقع
9 يوليو, 2017

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