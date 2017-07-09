موسكو ترسل طراداً جديداً إلى سوريا.. تعرف إليه

أكد مصدر عسكري روسي مطلع أن طراد “الأميرال إيسين” الصاروخي غادر صباح اليوم قاعدة سيفاستوبول قاصدا سواحل سوريا للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة هناك.

وفي تعليق مقتضب بهذا الصدد، قال المصدر العسكري: “سوف يتدرب طاقم الطراد المذكور على تنفيذ جملة من المهام في قوام مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري”.

وأضاف: “كما سيتدرب الطاقم على صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، وعلى الاستنفار التام والجهوزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف”.

يذكر أن “الأميرال إيسين”، قد دخل الخدمة في الأسطول الروسي مؤخرا، بعد أن أنجز أول إبحار طاف به حول أوروبا، ووجه ضربة قاصمة لتنظيم “داعش” في سوريا حقق فيها أدق الإصابات التي طالت تحصينات الإرهابيين وتجمعاتهم ونقاط قيادتهم، قبل العودة إلى سيفاستوبول والالتحاق هناك رسميا بأسطول البحر الأسود.

ويحمل “الأميرال إيسين” صواريخ “كاليبر” المجنحة، ومنظومة “شتيل” الصاروخية الدفاعية، ومزود بمدفعية ثقيلة ومضادات جوية، ومنظومة متكاملة للقصف الصاروخي والمدفعي، إضافة إلى الطوربيدات ومروحية بحرية من طراز “كا-27”.



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