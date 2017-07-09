الدفاع الإسرائيلية تشتري منظومة دفاعية لحماية حقول الغاز

وقعت وزارة الدفاع الاسرائيلية على اتفاقيات مع عدة شركات إسرائيلية للصناعات العسكرية يتم بموجبها شراء منظومة صواريخ وأنظمة قتالية بقيمة 1.5 مليار شيكل [حوالي 420 مليون دولار أمريكي] وذلك لحماية حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد أعلن رسمياً، اليوم الأحد، عن توقيع الاتفاقية بين وزارة الدفاع والشركات المحلية المتخصصة بإنتاج صناعات عسكرية. وتم الاتفاق على تسليم المعدات والمنظومات الدفاعية بحلول عام 2019.

وتشمل الصفقة على اقتناء معدات ومنظومات لاعتراض الصواريخ ومعدات للحرب الإلكترونية و”السايبر”، وآليات تحكم ومراقبة، وسيتم تركيبها على 4 سفن من نوع “ساعر 6″، قامت اسرائيل بشرائها من المانيا وستصل أولى هذه السفن عام 2019.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ونظيرته الألمانية، أورسولا فون درلاين، وقعا، مؤخراً صفقة لتزويد سلاح البحرية الإسرائيلي بأربع سفن متطورة لحماية حقول ومنشآت الغاز الإسرائيلية المتواجدة في عرض البحر المتوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون يورو تدفع اسرائيل ثلاثة أرباع المبلغ، فيما تمول الحكومة الألمانية المبلغ الباقي، كما تعهدت أحواض بناء السفن الألمانية بعقد صفقات مشتريات من إسرائيل بنحو162 مليون يورو. حسبما أفاد موقع “ديفنس نيوز” وقتذاك.

وكالات

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