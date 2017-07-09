ماهو السر وراء تسمية الملوخية بهذا الاسم؟

تعتبر من أشهى الأطباق وأحبها إلى قلوب السوريين و المصريين، وتَعرف بلاد الشام بشكل عام أيضاً طبق الملوخية، لكن بطريقة مختلفة في التحضير، لتظل الملوخية المصرية هي الأشهر.

جاءت تسميتها من أيام العصر الفرعوني، فتذكر بعض الروايات أن الملوخية كانت نباتاً قديماً في مصر الفرعونية، وكان يسمى “خية”، وقد كان المصريون يعتقدون أنه سام، ولا يقتربون منه، وحين احتل الهكسوس مصر، ومارسوا القهر ضد المصريين، كان من مظاهر هذا القهر إجبارهم على تناول هذه النبتة، وكانوا يقولون لهم “ملو-خية” أي “كلوا-خية” ومن هنا جاءت التسمية.

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