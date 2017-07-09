وزير الدفاع الايراني يهنئ بإكمال تحرير مدينة الموصل

بعث وزير دفاع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاحد، ببرقيتين منفصلتين الى وزير الدفاع وقائد الحشد الشعبي في العراق هنأهما فيهما بإكمال تحرير مدينة الموصل.

وجاء في برقية العميد حسين دهقان، الى هادي العامري، قائد الحشد الشعبي في العراق: لقد بعث الخبر السار والباعث على الفخر، بإكمال تحرير مدينة الموصل التاريخية من سيطرة تنظيم “داعش” الارهابي، الفرح في قلوب جميع محبي العراق والداعمين لاستقراره وهدوئه وأمنه، وخاصة شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومتها وقواتها المسلحة.

وقدم العميد دهقان التهنئة بهذا النجاح الكبير الى العامري وجميع القادة والمقاتلي والمجاهدين البواسل في الحشد الشعبي، ورأى ان السلسلة الاخيرة من الانتصارات في العراق والتي اكتسبت زخما جادا بتشكيل قوات الحشد الشعبي، لم تكن لتتحقق لولا اخلاص وبطولات وتضحيات مقاتلي هذه القوات الشعبية الاصيلة تحت القيادة الحكيمة للمرجعية العليا والقادة البواسل في العراق.

وتمنى وزير الدفاع المزيد من النجاح لقائد الحشد الشعبي ومقاتليه، مؤملا بأن يشهد العراق في فترة ما بعد “داعش” الامن المستدام والتنمية والتقدم من خلال الحفاظ على روح الجهاد والوحدة والانسجام بين جميع القوات المسلحة والشعبية في البلاد.

وفي برقيته الى وزير الدفاع العراقي، اللواء عرفان محمود عبدالغفور عبدالله الحيالي، قدم وزير الدفاع الايراني خالص التهاني عنه ونيابة عن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية، الى نظيره العراقي والحكومة والشعب والقوات المسلحة العراقية، بتحرير مدينة الموصل التاريخية، من هيمنة الارهاب، وانتهاء خلافة “داعش” المزعومة.

وأعرب العميد دهقان عن ثقته بأن انهيار الارهاب واضمحلاله لن يمكن الا بالإرادة الحقيقية والجماعية للحكومات وتشكيل جبهة موحدة ضد الارهاب.

وأعرب وزير الدفاع الايراني عن أمله بأن يؤدي هذا النصر الكبير الذي أحبط مؤامرات اميركا والكيان الصهيوني في العراق، الى الفشل التام لاستراتيجية الحروب بالوكالة التي يعتمدها النظام الاستكباري في المنطقة.

وأعلن العميد دهقان استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية التام لتعزيز وتطوير التعاون الدفاعي والعسكري والامني مع العراق، متمنيا المزيد من السلامة والنجاح لنظيره العراقي.