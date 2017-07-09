شمخاني: تحرير الموصل جاء على وقع توجيهات المرجعية

بعث امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني برقيتي تهنية الى المرجع آية الله السيد علي السيستاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هنأهما فيهما بتحرير مدينة الموصل بشكل كامل .