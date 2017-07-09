الدفاع الروسية: مناطق تخفيف التوتر في سوريا تتمتع بالاستقرار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد، أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا مستقر، مشيرة إلى أن هذا التقييم تتفق عليه جميع الأطراف المتنازعة.