رقم خيالي… إليكم الراتب الجديد الذي سيتقاضاه ميسي!

أعلنت صحيفة “The Times” البريطانية أن نجم “برشلونة” ليونيل ميسي سيتقاضى أعلى أجر للاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسي بموجب العقد الذي تم الاتفاق عليه مع النادي الكتالوني، والذي تم التصريح عنه مؤخرا، سيتقاضى مبلغ 54.8 مليون جنيه استرليني (62 مليون يورو) سنويا، ولمدة 4 سنوات، لغاية 30 حزيران 2021.

وبذلك يكون ميسي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم براتب أسبوعي قدره مليون جنيه استرليني، فعلى سبيل المقارنة، يتقاضى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني 365 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

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