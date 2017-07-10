خلفان: اعتقالات بصفوف الجيش والشرطة القطرية

تواصلت الحرب الإعلامية بين قطر والإمارات بعد الأزمة الخليجية التي وصلت إلى قطع عدد من الدول الخليجية علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
وفي إطار تلك الحرب الإعلامية قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن “حالة طوارى 100% في قطر واعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.!”
وتفاعل عدد كبير مع تغريدة خلفان، وفي الوقت الذي رحب الكثير بمحتوى ما كتبه خلفان، انتقد البعض الأخر ما جاء فيها وأكدوا على أنه غير صحيح وكتب أحدهم: “ياضاحي في ظل وجود المنصات الاعلاميه ومصطلح العالم أصبح قريه، ماعاد هذه الاشاعات تمشي، انت معذور ثقافتك قديمه، هذا اذا عندك ثقافه”.