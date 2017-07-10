خلفان: اعتقالات بصفوف الجيش والشرطة القطرية

وفي إطار تلك الحرب الإعلامية قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن “حالة طوارى 100% في قطر واعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.!”

​وتفاعل عدد كبير مع تغريدة خلفان، وفي الوقت الذي رحب الكثير بمحتوى ما كتبه خلفان، انتقد البعض الأخر ما جاء فيها وأكدوا على أنه غير صحيح وكتب أحدهم: “ياضاحي في ظل وجود المنصات الاعلاميه ومصطلح العالم أصبح قريه، ماعاد هذه الاشاعات تمشي، انت معذور ثقافتك قديمه، هذا اذا عندك ثقافه”. ​