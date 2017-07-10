الحريري قلق !

نقلت أوساط حكومية لصحيفة “الأنباء” الكويتية “قلق رئيس الحكومة سعد الحريري من توريط الجيش في المواجهة التي يخوضها حزب الله، أو التي يستعد لخوضها ضد المسلحين في جرود عرسال، والتي بدأ الطيران الحربي السوري يمهد له بالقصف الجوي المكثف أمس وقبله”.

وربطت الأوساط تصعيد القصف الجوي السوري لمواقع المسلحين على الأراضي اللبنانية أمس، بدعوة الحريري للجنة الوزارية للاجتماع، فضلا عن لقائه لقائد الجيش.

وأشارت الأوساط لـ “الأنباء” أن “رئيس الحكومة لا يستطيع تحمل توريط الجيش بعمل عسكري مشترك مع الجيش السوري أو حزب الله ضد مسلحين متواجدين ضمن نطاق 110 مخيمات تضم نحو مائة ألف نازح سوري”.

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