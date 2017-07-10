فرنجية: أثبتنا أننا لا نستعمل أسلوب الكيدية

10 يوليو, 2017 - 10:34 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
فرنجية: أثبتنا أننا لا نستعمل أسلوب الكيدية

أكد رئيس تيار “المرده” النائب سليمان فرنجية أمام وفد من ممثلي عائلات ضهور الهوا في قضاء الكورة، أن “الدولة للجميع ولا يمكن أن تكون التقديمات لناس دون آخرين، ولا تبعا لظرف أو حاجة”.

وقال: “أنا أقدر صبركم وتحملكم وما تعانون من حرمان يعانيه معظم القرى والبلدات، وسنحاول المساعدة ضمن الإمكانيات من منطلق حقوقكم، وقد أثبتنا في مختلف المواقع والوزارات أننا لا نميز ولا نحاسب ولا نستعمل أسلوب الكيدية على غرار البعض”.

وختم: “إن إيمانكم بأرضكم ووطنكم منحكم الصبر، والصبر ميزة، وكما اننا ايماننا ثابت بوطن واحد يجب ان نتوصل الى احقاق انماء متوازن وواحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية
10 يوليو, 2017

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