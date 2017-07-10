“قسد” تعلق على استهداف التحالف لقواتها في الرقة

نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم أنباء عن قصف طيران التحالف لعناصر هذه القوات في الرقة وسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا، جاء فيه: “كل الأخبار أو الإشاعات التي تتحدث عن تعرض قوات سوريا الديمقراطية لقصف طيران أمريكي عن طريق الخطأ في الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، تم تحريرها في دائرة الحرب الخاصة التركية لرفع معنويات مرتزقة داعش والتأثير على حملة غضب الفرات وتأخير تحرير المدينة لأطول فترة زمنية”.

وكانت مواقع إعلامية تركية أفادت أمس بأن مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية خلال استهدافها مواقع لـ”داعش” في قرية العكيرشي، ما أسفر عن مقتل 40 عنصرا وإصابة آخرين.

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