توتر أمني في القطيف!

قال متحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في السعودية إن رجل أمن ومدنيين اثنين أصيبوا جراء عمليات إطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة القطيف شرقي المملكة.

وأوضح المتحدث أن رجل الأمن تعرض لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته، أمس الأحد، على طريق زراعي في القطيف، مؤكدا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” أن حالته مستقرة.

وفي بلدة العوامية في القطيف، أصيب مواطنان بجروح أثناء تواجدهما قرب منزليهما عصر الأحد، في عمليتي إطلاق نار متفرقتين، وفقا للمتحدث.

وأكدت الشرطة أن منفذي الهجمات الثلاث مجهولون، وأنها فتحت تحقيقات في الحوادث لمعرفة ملابساتها والجهات التي تقف خلفها.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة العوامية تشهد أعمال عنف واعتداءات على رجال الأمن منذ أن بدأت السلطات عمليات إزالة منازل حي المسورة في إطار خطة لتطوير الحي.

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