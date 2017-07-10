بعد نشر علاماته الرسمية.. حفيد بري يرد بقوة!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر النتيجة التي حصل عليها الطالب مصطفى عبدالله بري، حفيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الامتحانات الرسمية, وتشير الصورة الى ان الطالب بري حصل على معدل 10.5، ما اعتبره رواد مواقع التواصل انه معدلًا متدنيًا.

هذا الامر استدعى رد بري، الذي قام بنشر صورة تظهر الشهادة التي حصل عليها وفقًا للمنهج الأميركي من “الإنترناشونال كوليدج”، مرفقًا الصورة بالتعليق التالي: “من السذاجة ان نجد ان بعض المواقع تقوم بنشر علامات أفراد بغرض التشهير بهم فقط لأنهم اولاد او احفاد بعض السياسيين. وهذا ما حصل معي”.

اضاف “إنني وإذ احب ان الفت انتباه الجميع إلى أنني خريج الإنترناشونال كوليدج في بيروت بدرجة لائحة الشرف وانني قد تابعت دراستي حسب المنهاج الأميركي الذي يختلف كل الاختلاف عن المنهاج اللبناني وقررت ان اقدم لامتحانات الرسمية اللبنانية بمجهود فردي وبطلب حر لكي احصل على الشهادة اللبنانية وهذا ما حصل”.

وتابع “إنّ الذي قام بنشر نتائجي على الانترنت بغرض التشهير لا يعلم كل هذه المعطيات لكن وبالرغم من ذلك هذه النتائج لا يمكن ان تكون سوى لصالحي وهذا خير دليل ان هذه النتائج هي بمجهود فردي بزمن رأينا به ان الوسائط لها دور كبير في نجاح اولاد الزعماء ولو كان هذا ما حصل معي لوجدنا انني قد نجحت بدرجة ممتاز”.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmustafa.berry.5%2Fposts%2F10155481289637766&width=500

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