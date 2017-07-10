كيف غرق هذا الداعشي ومن هو؟!

نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوراً لانتشال جثة القيادي في داعش عمر جاسم أبو حفصة، الذي تمكنت القوات العراقية من قتله السبت أثناء محاولته الهروب عبر نهر دجلة.

كما تداول ناشطون صوراً لأغراض كانت بحوزة القيادي في داعش، تتضمن صوراً شخصية وأوراق ثبوتية، إضافةً إلى أجهزة لاتصال اسلكية وحاسوب محمول وكاميرا وساعة وأجهزة أخرى.

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول من جهته، أكّد الأحد أنّ “عناصر تنظيم داعش الإرهابي اتخذوا خيار الفرار سبيلاً لهم بعد تقدم القوات الأمنية في كل المحاور”. ولفت إلى أن “30 عنصراً من داعش قتلوا وهم يحاولون الفرار بالسباحة في نهر دجلة”.

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