طهران: لا علاقات دبلوماسية مع الرياض

شار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إلى عدم وجود علاقات دبلوماسية مع السعودية، مؤكدا أن المفاوضات بشأن الحج تمت من خلال منظمة الحج، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وبحسب “تسنيم”، فقد قال المتحدث بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بطهران، إن “10 موظفين قنصليين إيرانيين سيتوجهون الى السعودية لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة في مناطق مختلفة للحجاج الايرانيين.. أمن الحجاج هو على عاتق الجانب السعودي”.

وكانت السعودية قد وافقت مؤخرا على تقديم طهران خدمات قنصلية للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج، بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء 4 تموز الحالي.

ولم يشارك الإيرانيون في موسم الحج السنة الماضية بعد فشل المباحثات بين الجانبين حول سلامة الحجيج، لكن تم التوصل في وقت سابق من هذه السنة إلى اتفاق يتيح مشاركتهم في أداء هذه الفريضة في أيلول المقبل.

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