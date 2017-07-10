الحريري اطلع من كنعان على عمل لجنة المال

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراية الحكومية، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء:”بحثنا في مجمل الاوضاع المالية، وأطلعت الرئيس الحريري على أجواء عمل لجنة المال طيلة الشهريين الماضيين، ونأمل الانتهاء من درس مشروع الموازنة خلال الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل اذا توافر النصاب. وشددت على ضرورة حضور الكتل النيابية، وستتم الدعوة الى جلسة للجنة المال مساء الاربعاء، وجلستين يوم الخميس صباحا ومساء، والهدف من هذه الاجتماعات انجاز الموازنة”.

أضاف: “تحدثنا دستوريا وقانونيا عن موضوع قطع الحساب، وتمنينا على دولته ان تقارب الحكومة هذا الموضوع من الزاوية الدستورية والقانونية، ولمست حرص الرئيس الحريري على احترام الدستور والقانون، وهذا أمر جيد جدا، ولا سيما اننا في حاجة الى إصلاح مالي والى وضع سقف للنفقات والاعتمادات، وسأتابع الموضوع بالتوازي مع عملية الاقرار التي تحصل في المجلس النيابي مع رئيس مجلس النواب. وأؤكد ان رئيس الجمهورية يحترم ايضا الدستور بحزم للتوصل الى إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب لاول مرة منذ 12 سنة اذا سارت الامور كما يجب”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

