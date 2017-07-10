بالفيديو .. بوتين يمازح ترامب ويحرج الصحفيين

بسؤال غير متوقع، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة العشرين في هامبورغ الألمانية.

وقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو يبدو فيه الرئيس الروسي وهو ينحني ناحية ترامب ويسأله مازحا، موجها إبهامه ناحية الصحفيين، “هل هؤلاء من يزعجونك؟”.

وعلى الفور التقط ترامب دعابة بوتين، وأجابه “نعم هؤلاء هم، أنت محق”.

وكثيرا ما يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة لوسائل الإعلام على حسابه على موقع “تويتر”، أو حتى خلال مؤتمرات صحفية، متهما إياهم بـ”فبركة” الأخبار.

والتقى الرئيس الروسي نظيره الأمريكي في هامبورغ، وناقشا عددا من القضايا المشتركة كان أبرزها مسألة “التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

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