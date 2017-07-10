لحل أزمتها .. قطر تلجأ الى الجن !!

في خضم الأزمة التي تعصف بقطر والحصار المطبق عليها من قبل الدول الداعية لمواجهة الإرهاب، لجأت الدوحة إلى بعض المشعوذين لحل أزمتها، حسب صحيفة “صدى” الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة على لسان من وصفتهم بمصادر مطلعة، بأن عددا من المشعوذين والسحرة كشفوا عن تلقيهم مبالغ كبيرة جدا من شيوخ قطريين، وذلك لاستحضار الجن والأرواح ليتمكنوا من حل الأزمة الحالية، وحماية البلد وتحصينه بـ”سر الحرف”.

وانتشر هاشتاغ #قطر_تتعامل_بالجن، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن سخريتهم من الأمر، واتباع دولة قطر أساليب غير جدية في التعامل مع الأزمة.

وكالات

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