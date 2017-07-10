سناتور أمريكي: البيت الأبيض مرتبك .. والسبب !!

قال السناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن هناك مشكلة كبيرة في البيت الأبيض، ويعاني من الارتباك.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، أن واشنطن ستخسر حربها في أفغانستان، حيث تخوض الولايات المتحدة عملية عسكرية منذ نهاية 2001.

وبخصوص رؤيته للوضع في أفغانستان عقب زيارته لكابول مؤخرا، قال “لا يوجد لدينا استراتيجية، فلذلك سنخسر”.

وأضاف ماكين إن الجيش الوطني الأفغاني يتكبد “خسائر غير مقبولة”.

وكانت قوات دولية قد دخلت أفغانستان عام 2001، في إطار الحرب ضد حركة ” طالبان” المتطرفة وتنظيم “القاعدة”.

وبدأت بعثة حلف الأطلسي الجديدة “الدعم الحازم” عملها في أفغانستان، في 1 كانون الثاني / يناير عام 2015، وذلك بعد انتهاء الجزء العسكري، واستكمال سحب الجزء الأكبر من جنود الناتو من البلاد.

وكالات

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