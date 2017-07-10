أول تعليق رسمي من الملك سلمان على إعفاء محمد بن نايف من ولاية العهد

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص الشكر والتقدير لولي عهده السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على ما قدمه من جهود لخدمة الدين والوطن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الملك سلمان رحب، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 10 يوليو/تموز، بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمراً ملكياً أعفى بمقتضاه ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، من منصبه، وعين نجله محمد بن سلمان مكانه وليا للعهد.

سبوتنيك

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