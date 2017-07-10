هذا ما ناقشه بوتين وترامب لأكثر من ساعة

كشفت رئيسة العلاقات العامة للوفد الروسي في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، أن موضوع محاربة الإرهاب أخذ الحيز الأكبر من لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقالت لوكاش خلال مؤتمرها الصحفي “لقاء الرئيسين بوتين وترامب استغرق أكثر من ساعتين، وكان موضوع محاربة ومكافحة الإرهاب هو الأبرز من خلال مناقشة الموضوع لأكثر من ساعة”.

وأضافت” لقد أخذ موضوع الإرهاب الحيز الأكبر من الوقت، بالإضافة إلى مواضيع أخرى منها سوريا والعراق وأوكرانيا، وكان اللقاء بناء وناجحا ومن خلاله سينتقل النقاش إلى مرحلة أكثر تطورا بين الطرفين”.

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