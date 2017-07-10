سليماني : هناك قوى معادية بينها الولايات المتحدة أسست الارهاب واطلقت من في السجون

10 يوليو, 2017 - 6:17 مساءً
10 يوليو, 2017
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