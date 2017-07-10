قدّمت العشاء متأخّرةً، فكان نصيبها رصاصة في الرأس

قتل رجل في الستّين زوجته لتأخرها عن تقديم العشاء ليصيبها برصاصةٍ في رأسِها.

وبعد إطلاقه الرصاص على زوجته قاتلا إياها، ألقت الشرطة الهندية القبض على المدعو أشوك كومار وذلك بحسب ما نقلت شبكة “بي بي سي”.

قبل قتلها، خاض كومار الذي كان قد عاد إلى منزله مخموراً يوم السبت، جدالاً طويلاً مع زوجته التي تلقَّت رصاصةً في رأسها وفارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.

في التحقيق معه، اعترف كومار بالجريمة “نادماً” على قتله سنينة البالغة 55 عاماً من العمر.

ووفقا لاستطلاع حكومي في الهند، تبيّن أن 54 في المئة من الرجال و51 في المئة من النساء قالوا إن ضرب الرجل لزوجته مقبول إذا لم تحترم أفراد عائلته، أو أهملت بيتها أو أطفالها، أو حتى بسبب وضعها القليل أو الكثير من الملح في الطعام.

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