كونتا أول بريطانية تبلغ دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1984

باتت جوهانا كونتا اول لاعبة بريطانية تبلغ دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس منذ جو دوري في عام 1984 عندما تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا 7-6 و4-6 و6-4 اليوم الاثنين.

وفازت كونتا في السابق بمباراة واحدة في خمس مرات شاركت فيها في بطولة ويمبلدون الا انها باتت الان تمتلك وبشكل مفاجئ فرصة حقيقية للفوز باللقب لتصبح اول لاعبة بريطانية تفوز باللقب منذ فيرجينا وايد قبل نحو 40 عاما.

وامضت كونتا سنواتها الاولى في استراليا قبل ان تنتقل الى اسبانيا وهي في سن 14 عاما لتنال الجنسية البريطانية عام 2012.

وقدمت المصنفة السابعة اداء جيدا في مباراة متكافئة على الرغم من بعض الاهتزاز الذي شاب ادائها في منتصف اللقاء قبل ان تتجاوز منافستها.

وكانت كونتا في قمة مستواها دوما خلال المجموعة الاولى على الرغم من انها اضطرت لانتزاعها عقب شوط فاصل قبل ان تخسر خمسة اشواط متتالية في طريقها لخسارة المجموعة الثانية.

وسيطر الارسال على المجموعة الثالثة كثيرا للدرجة التي سنحت فيها اول فرصة لكسر الارسال في الشوط العاشر لكن وعندما حانت تلك الفرصة استفادت كونتا منها تماما بعد ان سددت جارسيا الكرة في الشباك.

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