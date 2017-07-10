رسالة الى الله…ليرزقنا فقر جبران باسيل

“لو كان الفقر رجلا لقتلته” الامام علي (ع) الفقر حالة اقتصادية موجعة يعيشها بعضهم في هذا العالم، وهي حسب الشرائع الإلهية امتحان لمعرفة مدى صبر المؤمنين على تحمل هذا الوزر الإجتماعي.

ما شهدناه مؤخرا عبر برنامج تلفزيوني سياسي بإمتياز بتقديم شهادة فقر حال لشخصية نافذة ورئيس حزب يحمل بين اصابعه الناعمة “ممحاة سياسية” لمحو الآخرين واقصد معالي الوزير جبران باسيل, فبات للفقر معنى آخر وطعم مختلف , فتهافتت العباد فقراء وأغنياء على حد سواء على إقامة الصلوات والادعية الاضافية ليرزقهم فقر جبران باسيل والتمتع بهذا الفقر بكل تفاصليه من جهة اموال الاصول والفروع والزوجة وسندات التملك العقاري والاسهم لحامله وشركات الاوف شور وكل الاموال غير المنقولة وغيرها…. وانني اطمئن فقراء هذا البلد من سائق التاكسي والباعة المتجولين و اصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل والمضطرين بالإتجار بالممنوعات وكافة المساكين والمغلوب على امرهم ولا سيما ابناء منطقتي بعلبك الهرمل، ان لا داعي من الخوف من الفقر من الجيل الجديد بعد اليوم, فالفقر اصبح يؤمن العيش الرغيد والرفاهية والعيش الكريم والسلطة (والتسلط لمن يرغب).. وما علينا نحن وإياكم الا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يرزقنا هذا الفقر المستحدث ……ما هكذا تملأ مقاعد القادة.

علي شفيق مرتضى مدير ثانوية لبنان الوطنية /الهرمل