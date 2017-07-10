سليماني: أهم أسباب الانتصار في العراق هو دعم حزب الله

أعلن قائد قوات القدس اللواء قاسم سليماني أنّ “الذين ارادوا محاصرة ايران بالفتنة الطائفية فشلوا والنصر اليوم ليس للعراق فحسب إنما للعالم كله”.

وقال: “العالم كلّه مدين للشعبين العراقي والسوري في محاربة ارهاب داعش وما قام به الشباب العراقي ليس له نظير في التاريخ”.

وأضاف: “آية الله السيد السيستاني ليش مرجعا للشيعة فقط انما لكل القوميات والطوائف وفتاوى السيد انقذت العراق والجمبع تحرك على اساسها”.

وأشار سليماني إلى أنّ “قائد الثورة الاسلامية كان يؤكد دعم الشعب العراقي ويثمن دور السيد السيستاني والحشد الشعبي سطر ملاحم لن تنس في محاربة الارهاب”.

وأكد أنّ “الجيش العراقي هو جيش باسل وقوي ويمكن الثقة فيه للدفاع عن سيادة العراق امام اي تهديدات ولن يسمح ببقاء اي قوى ذات اطماع في العراق”.

ورأى أن “انهاء سيطرة داعش انجاز كبير يحتاج لسنوات من التحليل وهناك قوى معادية بينها الولايات المتحدة اسست الارهاب واطلقت من في السجون”.

وأكد أنّ “دور رئيس الوزراء في العراق لا نظير له ومجلس النواب شرع دور الحشد الشعبي ضد الارهاب”.

وأشار إلى أنّ “أهم أسباب الانتصار في العراق هو دعم حزب الله لبنان للشعب العراقي وأنا من هنا أقبّل أيادي السيد نصر الله”.

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