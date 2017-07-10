لا حج للقطريين هذا العام؟!

ذكرت حسابات سعودية ناشطة على “تويتر” أن الحكومة السعودية منعت “القطريين من الحج من خلال منع الجهات المعنية في السعودية من التعامل مع حملات الحج القطرية”.

من جانبه نقل موقع “بوابة الشرق الالكترونية” القطري أن حملات الحج والعمرة قدمت اعتذارات عن تسيير حملات حج هذا العام.

وبررت الحملات القطرية موقفها بأنّه يأتي “تفادياُ للمضايقات التي قد تحصل للمواطنين القطريين في الأراضي المقدسة، ونظراً للخسائر التي تعرض لها عدد من حملات الحج والعمرة خلال الموسم، كما أن الحملات لا تضمن سلامة الحجاج من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة مغلقة تماماً”.

ونقل الموقع القطري عن مصدر في حملات الحج القطرية قوله: “لا نريد أن نعرض مواطنينا الحجاج لمضايقات واستفزازات كما حدث خلال أيام العمرة، كما أننا لا نضمن سلامة حجاجنا”.