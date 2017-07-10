الاعتداء على طاقم مستشفى بحنس الطبي

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، وفدا من مستشفى بحنس الطبي وتناول البحث حيثيات وتفاصيل الاعتداء الذي طال طاقم وموظفي المستشفى والممتلكات في قسم الطوارىء وذلك ليل الاول من تموز الجاري”.

وطمأن جريصاتي مدير المستشفى ميشال شاهين ورئيس اللجنة الطبية الدكتور وليد كنعان ووكيل المستشفى المحامي زياد الخازن، أن “القضاء ينظر في الملف وانه على ثقة بأنه سوف تتخذ الاجراءات القضائية بحق الموقوفين والمتوارين من وجه العدالة، احقاقا للحق مهما كانت الظروف والتدخلات والحمايات ان وجدت”.

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