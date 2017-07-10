القاهرة تعلن مقتل 6 إرهابيين بأسيوط لصلتهم بتنظيم ‘‘داعش‘‘

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 من العناصر الارهابية المعتنقة لأفكار تنظيم “داعش”، بعد مداهمة الشرطة مكان اختبائهم في محافظة أسيوط جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه “قد توافرت معلومات لجهاز الأمن الوطني تفيد بأن هؤلاء العناصر كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي”.

وتابعت الوزارة أنه “تم تحديد الوكر الذي يختبئ فيه هؤلاء العناصر وقامت القوات بمداهمته لضبطهم إلا أنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها وجاري العمل على تحديد الهويات”.

وبحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الأحد، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد تفجير كنيستين في نيسان/أبريل أسفر عن مقتل 45 شخصا، واشار المرسوم الى ان “حالة الطوارئ ستمدد ثلاثة أشهر اعتبارا من مساء العاشر من تموز/يوليو”.

يذكر ان الشرطة المصرية أعلنت السبت أنها قتلت 14 إرهابيا على صلة بتنظيم “داعش” في هجوم على معسكر تدريبي لهم في محافظة الاسماعيلية في شرق البلاد.