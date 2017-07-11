بالصور: فيصل القاسم يسابق النصرة بالعودة إلى حضن “النظام السوري”!

سارع الإعلامي في قناة الجزيرة فيصل القاسم لنشر ماكتبته جبهة النصرة أو تحرير الشام على قناتها الخاصة في تلغرام، حول دعوة السوريين للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية بعد أن فضح المخطط بحسب ماجاء في المنشور.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فإن بعض النشطاء قالوا إن القاسم تبنى منشور جبهة النصرة وقام بنشره على صفحته الرسمية في فيسبوك بعد عدة ساعات على نشره من قبل جبهة النصرة في تلغرام، بينما رجح نشطاء آخرون أن القاسم كان الأسبق في نشر المنشور وقد أخذته النصرة بطريقة النسخ واللصق دون دراية بمضمونه.

واعتبر بعض الذين علقوا على المنشور أنه بمثابة جس نبض يقوم به القاسم تجاه الدولة السورية، تماماً كما في تقرير قناة الجزيرة حول بوظة بكداش الذي عرضته قبل عدة أيام.

وكان الإعلامي في قناة العالم حسين مرتضى قد قال في وقت سابق عبر صفحته في فيسبوك إن الدوحة عرضت على إيران تسليم القاسم إلى دمشق لكن إيران قالت: دمشق لا تريده.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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