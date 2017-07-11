من هو “عاطف جارودي” الذي قتل بعملية عرسال ؟

قتل إلى جانب الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي المطلوب عاطف جارودي وهو من بين المشاركين باغتيال المؤهل في فرع المعلومات زاهر عز الدين بأمر من ​مسؤول داعش في عرسال أبو عائشة.

وقتل المطلوبان إثر محاولتهما تفجير نفسيها خلال مداهمة الجيش اللبناني للشقة التي كانا يتواجدان بداخلها في منطقة عرسال.

​وقد تم العثور على العديد من المضبوطات من بينها حزام ناسف و7 عبوات ناسفة.

يذكر أن المداهمات الاخيرة في مخيمي النور والقارية في عرسال كانت بحثا عنهما​ وتم الكشف عن مكانهما نتيجة اعترافات الموقوفين السوريين لدى الجيش اللبناني.

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