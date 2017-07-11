دي مستورا: يجب أن يكون للأكراد كلمة في الدستور السوري

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز، أن مستقبل الدستور السوري هو أمر تبت فيه كل أطياف المجتمع السوري بمن فيهم الأكراد.

وأوضح دي ميستورا أن النقاشات الحالية تدور حول الجدول الزمني والعملي لوضع الدستور وليس عن مضمونه.

وقال دي ميستورا: الأكراد جزء أساسي من المجتمع السوري، وبرأيي يجب أن تكون لديهم كلمة بما سيكون عليه الدستور في المستقبل، إن كان دستوراً جديداً أم إن كانت إصلاحات للدستور الحالي”.

وأضاف “في الوقت الحالي تجري لدينا نقاشات حول جدول وعملية وضع الدستور الجديد وليس عن الدستور بحد ذاته”.

ومضى بقوله “عندما يحين الوقت سيكون من الصعب جداً تجاهل الصوت والرأي الكردي السوري”.

وأشار دي ميستورا “يمكن القول إنه حين يبدأ السوريون بمناقشة مستقبل دستورهم فيما بينهم، سيكون حينها واجباً شمل جميع أطياف الشعب السوري في النقاش”.

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