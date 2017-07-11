الكتل الهوائية الحارة مستمرة.. هذه حالة الطقس غداً

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ،وفق نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة مع خطراندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تفوق الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل إذا ما أضفنا اليها نسبة الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية. الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. الخميس: صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهاراً، شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كلم/س

الانقشاع: جيد إجمالاً

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %

حال البحر: معتدل

حرارة سطح الماء: 29 °م.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

