أخيرا .. “داعش” يعلن مصير البغدادي.. من هو “الخليفة الجديد”؟

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن تنظيم “داعش” اعلن في بيان مقتضب جدا عن مقتل زعيمه المدعو ابو بكر البغدادي وتحدث عن قرب اعلان اسم “خليفته الجديد”، مشيرا الى أن التنظيم دعا مسلحيه الى مواصلة ما سماه “الثبات في المعاقل”.

وقال المصدر إن “تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا جدا عبر ماكنته الاعلامية في مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، يؤكد مقتل زعيمه البغدادي دون تحديد اي تفاصيل اخرى”، مبينا ان “الاعلان كان متوقعا بعد رفع حظر الحديث العلني عن مقتل البغدادي في القضاء قبل يومين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “داعش ذكر في بيانه عن قرب اعلان اسم خليفته الجديد ودعا مسلحيه الى مواصله ما سماه الثبات في معاقل دولة الخلافة وعدم الانجرار وراء الفتن في تعبير يدلل على وجود مشاكل معقدة داخلية تعصف بالتنظيم في الوقت الحالي”.

وبين المصدر أن “اعلان مقتل البغدادي في بيان مقتضب دون نشر دعائي مرافق، كما حصل مع نعي قيادات بارزة في داعش قتلت خلال الاشهر الماضية، يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وان البغدادي يمثل رأس الهرم في التنظيم”، لافتا الى ان “الاعلان اثار ضجة واسعة بين مؤيدي التنظيم “.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن أمس الاثنين، “رسمياً” الانتصار على تنظيم “داعش” في مدينة الموصل.

واستغرقت معركة الموصل نحو تسعة أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية، ومقتل آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.

ورفع العبادي العلم العراقي احتفالاً بالنصر ، وقال في خطابه “أعلن من هنا نهاية وانهيار دولة الزيف والإرهاب التي أعلنها تنظيم داعش من الموصل”.

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