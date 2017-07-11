دولة عربية ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم.. ماذا عن لبنان ؟

دخلت مصر ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم، وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الأولى في القائمة التي يصدرها موقع Global Firepower، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم بحسب ما تعلنه كل دولة عن إمكانياتها العسكرية، بينما جاءت مملكة بوتان في آخر القائمة التي تضم 133 دولة.

وذكر الموقع، في تقريره السنوي لعام 2017 أن ترتيب الدول اعتمد على 50 معيارا لكي تحصل كل دولة على نقاطها المستحقة في مقياس القوة العسكرية. وأضاف أن الترتيب التنازلي يراعي وجود دول صغيرة ذات تكنولوجيا متطورة للتنافس مع دول كبيرة أقل تطورا.

وأوضح الموقع أن الترتيب التنازلي لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة على حد سواء، ولكنه يعتمد على مبدأ تنوع الأسلحة في كل دولة، وذلك من أجل تحقيق توازن قوة السلاح في النهاية. كما أشار إلى أن المخزونات النووية لم تؤخذ في الحسبان، ولكن الأسلحة النووية المعترف بها ربحت نقاطا إضافية أثناء إعداد القائمة.

وأضاف الموقع أن من العوامل التي أثرت في ترتيب القائمة الموقع الجغرافي، والمرونة اللوجيستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية في كل دولة، كما أن مقدار القوى العاملة له تأثير رئيسي في الترتيب، خاصة في الدول ذات التعداد السكاني الكبير. وتابع الموقع بالقول إن نقص القوة البحرية للدول غير الساحلية لم يؤثر على تقييمها، بينما أثر ذلك على الدول التي تتمتع بحدود بحرية. وأكد الموقع أن “القيادة السياسية أو العسكرية في أي دولة من الدول لم يكن لها أي تأثير على القرار النهائي أثناء أعداد القائمة”.

وهذا هو ترتيب الدول العربية عالميا التي دخلت ضمن القائمة:

1 – مصر (10 عالميا)

2 – السعودية (22 عالميا)

3 – الجزائر (23 عالميا)

4 – سوريا (44 عالميا)

5 – المغرب (54 عالميا)

6 – العراق (59 عالميا)

7 – الإمارات (60 عالميا)

8 – اليمن (64 عالميا)

9 – السودان (71 عالميا)

10 – الأردن (72 عالميا)

11 – ليبيا (73 عالميا)

12 – تونس (78 عالميا)

13 – سلطنة عمان (79 عالميا)

14 – الكويت (80 عالميا)

15 – قطر (91 عالميا)

16 – البحرين (94 عالميا)

17 – لبنان (98 عالميا)

18 – الصومال (128 عالميا)

19 – موريتانيا (130 عالميا)

وجاء ترتيب الدول العشر الأولى في القائمة على النحو التالي:

1 – الولايات المتحدة

2 – روسيا

3 – الصين

4 – الهند

5 – فرنسا

6 – بريطانيا

7 – اليابان

8 – تركيا

9 – ألمانيا

10 – مصر

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

