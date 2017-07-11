الجعفري: ملف محاربة الإرهاب أولوية الأولويات لنا

قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري إن الوفد بدأ اليوم خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ببحث السلة الرابعة على جدول الأعمال والمتعلقة بمحاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة “سانا” عن الجعفري قوله إن لقاء اليوم يعتبر “مدخلا مهما لاستكمال ملف مكافحة الإرهاب الذي هو أولوية الأولويات لوفد الجمهورية العربية السورية”.

ووصف الدبلوماسي السوري، وهو مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، المناقشة التي جرت بين وفده والفريق الأممي في اليوم الثاني من الجولة السابعة لمفاوضات جنيف، حول محاربة الإرهاب، بأنها كانت جدية.

واستطرد قائلا: “ما كنا نحذر منه من أن الإرهاب سيتحول إلى ظاهرة عالمية حصل بالفعل وأصاب الجميع”.

وتابع أنه “يجري الآن اجتماع خبراء فنيين تقنيين قانونيين مع وفد دي ميستورا لمناقشة ورقة المبادئ الـ 12 حول أسس وأهداف العملية السياسية”.

هذا ويلتقي دي ميستورا اليوم أيضا مع وفود المعارضة السورية، إذ من المتوقع أن يركز الحديث على السلة المتعلقة بالانتخابات.

وكان المبعوث الأممي قد قال في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية إن هناك تقاربا في مواقف ممثلي مختلف أطياف المعارضة السورية، مضيفا أن مقارباتهم أصبحت ناضجة ولم تعد بعيدة عن بعض المواقف التي سبق للحكومة أن حددتها: السيادة ووحدة الأراضي وسلامتها، وحماية مؤسسات الدولة والخ.

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