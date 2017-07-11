“المال” تقر موازنتي “الخارجية” و”العدل”

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنتي العدل والخارجية والمغتربين، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي والنواب: كاظم الخير، احمد فتفت، روبير غانم، ايوب حميد، عباس هاشم، هاني قبيسي، ياسين جابر، حسن فضل الله، علي فياض.

كما حضر: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، مدير عام المالية الان بيفاني، المستشار القانوين في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا، المستشار في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية كنج الحجل، سكرتير في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية عساف ضومط، مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ماساك بي قجيان، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.

وعقب الجلسة، أوضح كنعان أن اللجنة اقرّت موازنتي الخارجية والعدل بعد الاستماع إلى الوزيرين، واوصت الحكومة بوقف الإيجارات للإدارات العامة، وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة، ولفت كنعان إلى أن اللجنة اوصت باستكمال الربط الالكتروني الذي بدأ بين السفارات اللبنانية ورصد الامكانات اللازمة لاتمام المشروع.

وأشار كنعان الى أن لجنة المال اطلعت من وزير الخارجية على مواضيع التشكيلات الديبلوماسية والشغور ووضع الاغتراب، وقد أوصت بإيلاء بعض السفارات الأساسية أهمية استثنائية ماديا ولوجيستياً.

وقال كنعان ” كذلك اطلعت اللجنة من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على وضع العدلية، والتقرير السنوي الذي يشير الى زيادة الدعاوى الجزائية بنسبة 35% جراء النزوح السوري.

وتعقد اللجنة جلستين يوم غد الاربعاء، العاشرة والنصف قبل الظهر، والخامسة عصراً لمتابعة بحث واقرار اعتمادات الادارات والوزارات.

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