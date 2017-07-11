سامي الجميل: “دولة أو لا دولة؟”

تفقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بلدية الجديدة – البوشرية – السد، حيث التقى رئيس بلديتها انطوان جباره معلنا تضامنه مع البلدية والأهالي ومع رجال الشرطة الأربعة الذين تعرضوا للاعتداء في معرض قيامهم بوظيفتهم وتوجه بسؤال إلى السلطة التي يقع عليها إثبات وجود الدولة أو غيابها وما إذا كانت تقبل بالتعدي على الشرطة البلدية في أي منطقة من لبنان، وقال:” ليس المطلوب تسييس الحادثة بل إثبات قدرة الدولة على حماية عناصرها المولجة بحفظ النظام، كما وإعطاء الأمان لشعبها”.

وسأل الجميل:”في ظل وجود هذه السلطة وأركانها، هل توجد محميات وأصحاب حصانة تحول دون إلقاء القبض عليهم وإنزال العقوبات القانونية بهم؟ ودعا السلطة السياسية إلى التخفيف من التنظير والإجابة فعلا لا قولا على سؤال الناس: هل السلطة قادرة على توقيف الفاعلين؟ هل السلطة قادرة على تبديد الشك لدى المواطن، وحسم مسألة دولة أو لا دولة”.

وسأل :”أين القضاء وأين القوى الأمنية؟ في ظل مقولة قيام الدولة القوية”.

وقال ردا على سؤال حول التعديل الحكومي:”لسنا بحاجة الى تعديل وزاري بل الى تغيير الوزارة”.

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