“لا تهكلوه للهم” ضمن أسئلة طلاب الحقوق!!

فاجأ دكتور في كلية الحقوق في جامعة تشرين في سوريا طلاب السنة الثانية بسؤال لمادّة يتضمن على خيار العبارة الشهيرة “ما تهكلوه للهم” التي كان يرددها ممثل سوري خلال مسلسل رمضاني هذا العام.

وانتشرت صورة المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها الطلاب مع تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة معتبرين أن دراسة الحقوق لا تتحمل المزاح.

وقام الدكتور نزار حسن بطرح السؤال على الطلاب في ورقة أسئلة امتحان المادة خلال امتحانات الفصل الثاني الجارية حالياً.

ويقول السؤال، الذي يجب على الطالب أن يختار أحد الإجابات A، B، C، “لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة وبالتالي..”.

وكان الخيار الأول: “يعد كفالة قوله لصديقه أتكفلني في الوفاء بالتزامي؟ أجاب الصديق بنبرة جدية : “لا تهكلو للهم”.

وأضاف الدكتور شرحاً للعبارة قائلاً :”لا تهكلو للهم : عبارة عامية دارجة ومعناها لا تقلق..كن مطمئناً”.

ورغم أن بعض الطلاب اعتبروا أن السؤال سهل ومساعد للطلاب إلا أنه “مربك” ولا يمكن تحديد الإجابة الصحيحة وفقاً لما قاله طالب في الكلية لقناة شامنا السورية.

وحاولت القناة التواصل مع عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين إلا أنها لم تتمكن من الحصول على إجابة منه.

وقالت طالبة في كلية الحقوق لقناة شامنا، أن الدكتور نزار مشهور بأسئلته الطريفة لكنها غالباً ما توقع الطلاب بالفخ.

وكالات

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