لبناني يجنّد أشخاصا لصالح “داعش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

أصدرت المديرية العامة للأمن العام – مكتب شؤون الإعلام، البيان الاتي:

“في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والاشخاص الناشطين لصالحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ( س.م.ف) لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي.

وبالتحقيق معه إعترف بما نسب اليه وبأنه تلقى دروسا دينية خارج لبنان على يد أحد رجال الدين المنتمين لتنظيم داعش ، ثم قام بتنزيل لعبة BOOM BEACH القتالية على الانترنت ودخل الى غرف المحادثة ضمن اللعبة المذكورة حيث تعرف على عدد من المؤيدين لتنظيم داعش الارهابي وكانوا يتداولون اخبار التنظيم وبأنه يطبق الشريعة الاسلامية الصحيحة، كما انتحل صفة شرعي مكلف من قبل تنظيم داعش الارهابي وصار يتلقى اسئلة دينية من افراد المجموعة ويحرض اعضاءها على الانضمام لتنظيم داعش ومبايعة اميره ابو بكر البغدادي انطلاقا من ايمانه بأن الجهاد فرض واجب على كل مسلم.

كما تعرف من خلال اللعبة المذكورة على أحد الارهابيين الذي اوقف من قبل الامن العام بجرم التخطيط لأعمال امنية في منطقة اسواق بيروت.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين”.

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