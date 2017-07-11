داعش يصدر بياناً يؤكد مقتل البغدادي

نقل موقع “السومرية نيوز” العراقي اليوم الثلاثاء عن مصدر محلي في محافظة نينوى أن تنظيم داعش أعلن في بيان مقتضب جداً مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي. وقال المصدر إن البيان الذي صدر في تلعفر غرب الموصل تحدث عن قرب إعلان اسم “خليفته الجديد”، ودعا مسلحي التنظيم إلى مواصلة ما سماه “الثبات في المعاقل”. ولفت المصدر إلى أن “الإعلان أثار ضجة واسعة بين مؤيدي التنظيم”. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس الإثنين رسمياً الانتصار على التنظيم في مدينة الموصل. ولم يتسن الاطلاع على البيان الذي تحدث المصدر المحلي بشأنه.

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