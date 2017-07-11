دي ميستورا: عندما يحين الوقت لن نتجاهل صوت الأكراد

أكد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أنه ينوي إشراك ممثلي أكراد سوريا في المشاورات الفنية في محفل مفاوضات جنيف، وشدد على ضرورة أن يلعب الأكراد دورهم في صياغة الدستور السوري الجديد.

وقال دي ميستورا في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية: “يجب أن يشارك الأكراد في صياغة الدستور الجديد أو تعديل الدستور الحالي”.

وأوضح أن جنيف تشهد حاليا “مناقشات فنية حول جدول الأعمال وطابع العملية”، وليس عن مضمون الدستور نفسه. وتابع: “عندما يحين الوقت سيكون من الصعب أن نتجاهل صوت الأكراد السوريين”. وأضاف أنه يتلقى دائما تأكيدات أن هناك تمثيلا للأكراد في كافة أطياف المعارضة السورية. مؤكداً أنه عندما يبدأ السوريون في صياغة دستورهم فعلا، ستشارك في هذه العملية كافة مكونات المجتمع السوري.

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