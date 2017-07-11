وزير الدفاع الإيراني ينصح نظيره الأميركي بالالتفات لمشكلات بلاده

11 يوليو, 2017 - 5:07 مساءً المصدر: وكالات
وزير الدفاع الإيراني ينصح نظيره الأميركي بالالتفات لمشكلات بلاده

أدان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، اليوم الثلاثاء، تصريحات نظيره الأميركي جيمس ماتيس حول إيران، ناصحاً إياه بالنظر في مشكلات الولايات المتحدة وحلها بدلا من التدخل في شؤون الدول الأخرى.

ونقل موقع وزارة الدفاع الايرانية عن دهقان قوله “على وزير الدفاع الأميركي وحكومته حل مشاكل بلادهم الداخلية بدلا من إعطاء توجيهات للدول الأخرى”.

وأردف دهقان “التصريحات الأميركية تشبه هذيان المرضى”.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني معلقا على مستقبل الولايات المتحدة ان “المشكلات الداخلية في أميركا لن تسقط الحكومة فحسب بل ستسقط النظام السياسي لهذا البلد”.

وكان ماتيس قد هاجم إيران وقال إنها “أكبر مهدد للسلام والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكالات
11 يوليو, 2017
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