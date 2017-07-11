من تل أصفر يوسع الجيش مناطق رصده للبادية

من أعلى التلال الحاكمة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، يطل الراصد العسكري في الجيش السوري مؤدياً بأفضل الأشكال عملية المتابعة والمراقبة للمساحات المتصلة مع البادية، حيث اعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن تحرير خمس من التلال الحاكمة وست قرى محيطة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، وتم تأمين جميع النقاط المحررة بعد طرد الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش.

وأكد قائد ميداني لموقع قناة المنار أن وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة قد حررت المناطق الممتدة على مساحات شاسعة وهي تل أصفر، تلول سلمان، تلول الفديين ،تل أشهيب الشمالي والجنوبي وقرى رجم البقر وأشهيب وشنوان ورسم عساف وعليان وبلدة الأصفر.

وتكمن الاهمية الاستراتيجية لتل الأصفر بشكل أساسي والتلال المحيطة بأنها تؤمن النقاط العسكرية والمنشآت المدنية المنتشرة في المنطقة خاصة المطارات العسكرية.

هذا ويضيف الضابط الميداني لموقعنا أنه تم طرد إرهابيي داعش خلال فترة قصيرة ووقت قياسي من هذه المناطق وتمت مطاردتهم حتى انسحبوا باتجاه البادية في العمق منها، وبهذا يكون الجيش السوري قد وسع من مناطق رصده للبادية من أجل التوغل فيها وملاحقة فلول الإرهابيين في الخطوات اللاحقة لهذه العملية.

ومن خلال المعارك الطويلة خلال فترة الحرب على البلاد والمواجهات العديدة مع كافة أشكال الإرهابيين، أصبح الجيش والحلفاء يملكون خبرة كبيرة وقدرة عالية على التأقلم مع جميع ظروف المعارك في كافة المناطق ومنها الصحراوية والجبلية حيث تم تحرير المناطق في الريف الشمالي الشرقي للسويداء.

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