السيد نصر الله: الأميركيون في البداية شاهدوا المعارك وقالوا أنهم سيقدمون المساعدة وبعضهم قال أن المعركة تحتاج إلى 30 سنة

11 يوليو, 2017 - 9:01 مساءً
11 يوليو, 2017
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