الجيش الأميركي: يعلن نجاح تجربة لنظام اعتراض الصواريخ بألاسكا

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، إجراء تجربة ناجحة في ألاسكا لنظام اعتراض الصواريخ في الفضاء (“ثاد”)، بعد تجربة إطلاق أول صاروخ كوري شمالي عابر.

ونجح نظام “ثاد” في اعتراض صاروخ بالستي أطلق من طائرة نقل ضخمة من طراز “سي 17” قبالة هاواي.

وأفاد بيان للجيش أن نظام “ثاد” الذي نصبت أجزاء منه في كوريا الجنوبية للتصدي للتهديد الكوري الشمالي نجح في “رصد الهدف وتتبعه واعتراضه”.

أعد النظام لاعتراض الصواريخ البالستية ذات المدى القصير والمتوسط وليس الصواريخ العابرة كذلك الذي جربته بيونغ يانغ الأسبوع الماضي وقال خبراء إنه يمكنه بلوغ ألاسكا.

وقال الجيش الأميركي ان “التجربة هي الرابعة عشرة وكللت بالنجاح”.

أثار نشر “ثاد” في كوريا الشمالية غضب بكين حليفة بيونغ يانغ التي اعتبرته تهديدا لاستقرار شبه الجزيرة الكورية.