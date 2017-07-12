واشنطن تدعي امتلاك براهين استخدام دمشق للكيميائي

ادعى مدير الـ”سي أي إيه” أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تمتلك براهين على استخدام “النظام السوري” لأسلحة كيميائية في 4 أبريل/نيسان.

وأفادت مصادر اعلامية أن مارك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، صرح أن الرئيس دونالد ترامب أمره بالتحقيق في ما حدث في “خان شيخون” بسوريا في 4 ابريل/نيسان.

وتم ذلك ليشعر مدير الـ”سي أي إيه” الرئيس الأمريكي بأن المخابرات الأمريكية “كشفت أن الهجوم الكيميائي شنه النظام السوري”.

وأضاف مدير الـ”سي أي إيه”: “عرفت أن المخابرات تملك براهين وأدلة دامغة. وقلت له أننا واثقون تمام الثقة بذلك”.

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